Stand: 06.02.2022 10:03 Uhr Pedelec-Unfall auf Wangerooge - 90-Jähriger stirbt in Klinik

Ein 90-Jähriger ist nach einem Pedelec-Unfall auf Wangerooge im Krankenhaus verstorben. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Freitag die Kontrolle über das Zweirad verloren, nachdem er an einer Gruppe von Fußgängern vorbeigefahren war. Er fiel und verletzte sich am Kopf. Der 90-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus auf dem Festland gebracht, wo er jetzt verstarb. Die Polizei ermittelt und sucht die Fußgängergruppe, die der Senior überholt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2022 | 10:00 Uhr