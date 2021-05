Stand: 13.05.2021 09:39 Uhr Pedelec-Fahrer bei Unfall im Ammerland schwer verletzt

Ein 84 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei Hengstforde in der Gemeinde Apen (Landkreis Ammerland) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Mann habe am Mittwoch eine Straße überqueren wollen, als sich der Wagen einer 29-jährigen Fahrerin näherte, so die Polizei. Dabei habe das Auto das Hinterrad des Pedelecs erfasst, der Rentner stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

