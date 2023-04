Stand: 14.04.2023 15:31 Uhr Patient stirbt in Klinik - Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

Nach einem ungeklärten Todesfall in einer Klinik in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geht es um den Tod eines Patienten der psychiatrischen Klinik. Der 52-Jährige war den Angaben zufolge am 4. April von einer Krankenpflegerin leblos in seinem Bett in der Karl-Jaspers-Klinik im Ortsteil Wehnen gefunden worden. Erste Ermittlungen hätten zunächst keine eindeutigen Hinweise auf eine Fremdeinwirkung geliefert, so die Ermittler. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergab jedoch, dass der Mann möglicherweise durch Gewalt zu Tode kam.

