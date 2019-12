Stand: 08.12.2019 16:21 Uhr

Pastor verliert Wette und klettert auf Kirchturm

Er hatte gewettet und verloren. Deshalb ist Pastor Christian Kopp am Sonntag auf den Turm der evangelischen Christuskirche in Syke (Landkreis Diepholz) geklettert - bis hoch zum 40 Meter hohen Glockenstuhl, gesichert durch Industriekletterer. Neun Minuten benötigte der Pastor, dann hangelte sich der 41-Jährige unter dem Jubel der rund 500 Zuschauer durch die Schallluke in den Turm.

Geld für die Kirchenmusik

Hintergrund der sonntäglichen Kletterei war eine verlorene Wette zugunsten der Kirchenmusik in der Gemeinde. Kopp hatte im März gewettet, dass der Förderverein es nicht schaffen werde, innerhalb eines Jahres 120 Personen dazu zu motivieren, mindestens jeweils 120 Euro zu spenden. Doch es kamen mehr als 18.500 Euro zusammen. Die Gemeinde hat unter anderem einen Posaunenchor, einen Gospelchor und ein Blockflöten-Ensemble.

