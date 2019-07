Stand: 20.07.2019 10:41 Uhr

Parkunfall: Frau fährt mit Auto in Gaststätte

Dieses Einparkmanöver ging so richtig schief: Ein 71-Jährige ist am Freitag mit ihrem BMW in eine Oldenburger Gaststätte hineingefahren. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach die Frau mit ihrem Wagen die Glasfront und kam erst mitten im Gastraum zwischen Tischen und Stühlen zum Stehen. Glücklicherweise war das Lokal an diesen Vormittag noch geschlossen - niemand war zum Essen da. Auch die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: zerstörte Theke, zerlegte Möbel, gesplittertes Glas und ein bröckelnder Pfeiler.

Gas und Bremse verwechselt?

Die Polizei vermutet, dass die 71-Jährige beim Versuch zu parken Gas- und Bremspedal verwechselte. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.07.2019 | 12:00 Uhr