Stand: 29.12.2020 08:48 Uhr Papenburger Meyer Werft will 2021 zwei Schiffe ausliefern

Die Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) blickt trotz der Corona-Pandemie relativ optimistisch auf das kommende Jahr. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mit einem neu gebauten Logistikzentrum würden die Materialtransporte noch besser koordiniert und Kosten für sonstige Lagerflächen gesenkt. In diesem Jahr hat die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe ausgeliefert. 2021 werden nach Angaben der Werft zwei weitere Schiffe fertig, darunter die "Odyssey of the Seas".

Weitere Informationen Meyer Werft: 2020 wird verlustreichstes Jahr der Geschichte Einer der Geschäftsführer sagte, er gehe von guten Überlebenschancen aus. Es sei aber notwendig, Personal abzubauen. (07.12.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2020 | 08:30 Uhr