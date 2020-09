Stand: 14.09.2020 10:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Papenburger "Bliede-Park" startet ohne Störungen

Das erste Wochenende des "Bliede-Park" in Papenburg ist nach Angaben der Polizei störungsfrei verlaufen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der mobile Freizeitpark ersetzt in diesem Jahr den Papenburger Jahrmarkt und findet an vier aufeinander folgenden Wochenenden statt. Die Sorge, dass alkoholisierte Gäste die Corona-Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen könnten, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Im "Bliede-Park" ist der Ausschank von Wein, Bier und Schnaps erlaubt. In anderen Freizeitparks, die in Oldenburg und Vechta als Ersatz für Kramermarkt und Stoppelmarkt genehmigt wurden, werden dagegen eine Spirituosen ausgeschenkt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.09.2020 | 09:30 Uhr