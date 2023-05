Stand: 17.05.2023 07:17 Uhr Papenburg: Radfahrerin schwebt nach Unfall mit Lkw in Lebensgefahr

Ein Lkw hat am Dienstagnachmittag im Papenburger Ortsteil Aschendorf eine Radfahrerin erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 29-jährige Fahrer wollte nach Polizeiangaben an einer Kreuzung mit seinem Sattelzug nach links abbiegen und übersah dabei die von links kommende Frau. Es kam zum Zusammenstoß und die 30-jährige Radfahrerin geriet unter die Räder des Lkw. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt. Für die Aufnahme des Unfalls musste der Bereich in Aschendorf mehrere Stunden gesperrt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2023 | 06:30 Uhr