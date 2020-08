Stand: 16.08.2020 11:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Papenburg: Pferd stirbt bei Ausritt in Badesee

In Papenburg ist am Sonnabend ein Pferd bei einem Ausritt in einem Badesee aus noch ungeklärter Ursache ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war die Besitzerin mit dem Tier im Uferbereich des Sees unterwegs, als das Pferd plötzlich durchging und die Reiterin abwarf. Während sich die Frau unverletzt an Land retten konnte, verschwand das Pferd unter der Wasseroberfläche und tauchte nicht mehr auf. Die Feuerwehr suchte mit Tauchern und einem Sonargerät nach dem Tier. Es konnte schließlich geortet und tot aus dem See geborgen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.08.2020 | 07:00 Uhr