Stand: 23.11.2020 09:03 Uhr Papenburg: Parkendes Auto brennt aus

In Papenburg ist am Sonntagmorgen ein am Straßenrand geparkter VW Golf in Flammen aufgegangen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Auto wurde bei dem Feuer stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04961) 92 60 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2020 | 09:30 Uhr