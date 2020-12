Stand: 23.12.2020 09:00 Uhr Papenburg: Hoher Schaden bei Brand von zwei Scheunen

Auf einem ehemaligen Bauernhof in Papenburg (Landkreis Emsland) ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei sind zwei Scheunen, die als Lagerhallen genutzt werden, in Flammen aufgegangen. In den Gebäude standen mehrere landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Sechs angrenzende Wohnhäuser wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Die Polizei bat zudem alle Anwohner im Umkreis, wegen des starken Rauches die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.12.2020 | 07:30 Uhr