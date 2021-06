Stand: 23.06.2021 07:21 Uhr Papenburg: Großeinsatz bei Feuer in Holzverarbeitungsbetrieb

An der Seeschleuse in Papenburg ist am Dienstagmorgen auf einem Firmengelände ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr waren Recyclingkunststoffe in Brand geraten. Menschen befanden sich laut Polizei nicht auf dem Firmengelände. Eine riesige Rauchwolke zog in Richtung Stadt. Dort sollten die Anwohner zunächst Fenster und Türen geschlossen halten. Die Stadtfeuerwehr Papenburg, Feuerwehren aus angrenzenden Gemeinden im südlichen Ostfriesland und die Werksfeuerwehr der Papenburger Meyer Werft waren mit insgesamt 160 Kräften zur Brandbekämpfung vor Ort. "Die Löscharbeiten werden vermutlich den gesamten Tag andauern", sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.06.2021 | 07:30 Uhr