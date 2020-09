Stand: 25.09.2020 11:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Papenburg: Gaststätte nach Corona-Fall dicht

In Papenburg ist eine Gaststätte wegen eines Coronafalls in der Belegschaft geschlossen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Alle Mitarbeiter sind in Quarantäne. Der Landkreis Emsland kontaktiert nach eigenen Angaben derzeit alle Besucher. Sie sollen auf mögliche Symptome achten und gegebenenfalls den Arzt aufsuchen. Der Betreiber habe die Gaststätte in Papenburg vorsorglich geschlossen und den Landkreis umgehend informiert, sagte eine Kreissprecherin.

