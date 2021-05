Stand: 17.05.2021 11:13 Uhr Paar verkauft Hundewelpen in Bremer Einkaufszentrum

In Bremen ermittelt die Polizei gegen ein junges Paar, das auf dem Gelände eines Einkaufszentrums Hundewelpen zum Verkauf angeboten hat. Ein Autofahrer hatte den Tierverkauf am Sonnabend beobachtet und die Beamten alarmiert. Diese kontrollierten die 24-jährige Frau und den 26 Jahre alten Mann sowie den Transporter. Hinter einer Trennwand entdeckte die Polizei schließlich fünf Hundewelpen, die in Transportboxen untergebracht waren, in denen sie nicht aufrecht stehen konnten. Die mitgeführten Dokumente waren offenbar gefälscht. Die Hundewelpen kamen in ein Tierheim. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten die Verdächtigen bereits einen Hund verkauft. Die Käuferin konnte ermittelt werden, der Hund wurde sichergestellt und ebenfalls dem Tierheim übergeben. Die Frau gab an, den Erwerb über ein Internetportal abgewickelt zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2021 | 13:30 Uhr