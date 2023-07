Oyter See: Taucher setzen Suche nach Stand-up-Paddler fort Stand: 03.07.2023 15:28 Uhr Polizei und Rettungskräfte haben am Montag die Suche nach einem vermissten Freitzeitsportler am Oyter See im Landkreis Verden fortgesetzt. Der Mann ist seit Sonntagnachmittag verschwunden.

"Der See ist beschlagnahmt", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Neuigkeiten über den Verbleib des vermissten 50 Jahre alten Mannes gebe es nicht, so die Beamtin am Montagmorgen. Ein Bekannter hatte den Mann am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet - und eine große Suchaktion ausgelöst. Aktuell suchen nach Polizeiangaben zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Vermissten, darunter auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit Booten und Tauchern. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber des ADAC in der Luft.

Der Unfallhergang ist weitgehend bekannt

Zwei 50 und 54 Jahre alte Männer waren am Sonntagnachmittag auf dem Oyter See Stand-up-Paddle gefahren. Nach derzeitigem Stand stürzte der 50-Jährige zunächst von seinem Stand-Up-Paddle ins Wasser. Ob er sich dabei verletzte, ist nicht bekannt. Sein 54-jähriger Bekannter soll sich kurz mit dem Mann unterhalten haben. Dabei bot er ihm an, das durch den Wind abtreibende Board zu holen und mit an Land zu nehmen. Der Vermisste wollte unterdessen an Land schwimmen. Er wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.07.2023 | 15:00 Uhr