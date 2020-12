Stand: 26.12.2020 15:36 Uhr Oyten: Autofahrer gibt Wasser statt Urinprobe ab

Bei einer Kontrolle in Oyten (Landkreis Verden) am Freitag hat ein Autofahrer versucht, die Polizei zu täuschen. Weil der 31-Jährige "drogentypische Ausfallerscheinungen" zeigte, wie es hieß, hatten die Beamten ihn um einen Urintest gebeten. Der Mann überreichte ihnen allerdings anschließend einen mit Leitungswasser gefüllten Becher, was die Beamten bemerkten. Für den 31-Jährigen hatte das Folgen: Neben einer Anzeige ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Zudem musste er seinen Autoschlüssel vorläufig abgeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.12.2020 | 16:00 Uhr