Oyten: A1 nach schwerem Lkw-Unfall bis nachmittags gesperrt Stand: 22.12.2020 10:03 Uhr Die A1 bleibt zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz in Richtung Osnabrück noch bis zum Nachmittag gesperrt. Grund ist ein Lkw-Unfall.

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer war nach Polizeiangaben auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als offenbar ein Reifen platzte. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelschutzplanke und blieb in Gegenrichtung quer auf der Fahrbahn liegen. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht. An dem Lkw entstand allerdings ein Schaden von mehr als 30.000 Euro und der geladene Kalk verteilte sich auf der Fahrbahn.

VIDEO: Lkw blockiert A1 nach schwerem Unfall bei Oyten (1 Min)

Lkw blockiert die Autobahn

Laut Polizei liegt der Lkw noch immer auf der Fahrbahn. Er müsse zunächst vollständig entladen werden, bis man ihn bergen könne. Auch die Reinigungsarbeiten dauern laut Polizei voraussichtlich noch bis zum Nachmittag an - die A1 bleibt deshalb zwischen den Anschlussstellen Oyten und Bremer Kreuz (Landkreis Verden) in Richtung Osnabrück voll gesperrt. In Fahrtrichtung Hamburg ist ebenfalls nur ein Fahrstreifen freigegeben. Ortskundige sollten den Bereich lieber weiträumig umfahren, so die Polizei.

