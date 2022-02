Stand: 02.02.2022 07:18 Uhr Ovelgönne: Unfallfahrer droht in Graben zu ertrinken

Polizisten und Passanten haben am Abend einen verunglückten Autofahrer im Landkreis Wesermarsch vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines älteren Transporters bei Ovelgönne von der Bundestraße abgekommen und in einen wasserführenden Graben geraten. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese war schnell zugegen, weil sich ein Streifenwagen in der Nähe des Unglücksorts befand. Ein Beamter hielt den Kopf des verunglückten Mannes über der Wasserlinie, eine Helferin hielt dazu die Türen geöffnet, bis weitere Helfer den Verletzten bergen konnten. Er kam in eine Klinik. Die Unfallursache ist unklar.

