Stand: 23.12.2020 14:31 Uhr Otto Waalkes feiert Weihnachten mal wieder in Deutschland

Der Komiker Otto Waalkes feiert in diesem Jahr zum ersten Mal seit 50 Jahren Weihnachten wieder in seiner alten Heimat Emden. "Normalerweise flüchte ich von Weihnachten bis Ostern nach Florida, Heiligabend bei 30 Grad im Schatten", sagte der 72-Jährige dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Er wisse nicht mehr, wie Schnee aussieht, fügte er hinzu. Trotz der Corona-Einschränkungen glaube er, dass Deutschland die aktuelle Krise gut bewältigen könne. "Andere Generationen haben Schlimmeres durchgestanden. Wenn ich da an meine Eltern zurückdenke - von wegen Klopapier hamstern." Die Kriegszeit habe besonders seine Mutter stark geprägt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.12.2020 | 17:00 Uhr