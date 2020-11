Stand: 30.11.2020 15:45 Uhr Ottersberg: Polizei löst Fußballspiel auf

Die Polizei hat am Wochenende in Ottersberg (Landkreis Verden) ein Fussballspiel mit 13 Personen aufgelöst. Die Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren hatten sich am Sonnabend zum Speilen auf einem Minisoccer-Platz getroffen - und damit gegen die geltenden Beschränkungen verstoßen. Die Beamten der Polizei Achim lösten das Spiel auf, erteilten Platzverweise und leiteten gegen alle Beteiligte Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.11.2020 | 15:30 Uhr