Stand: 31.05.2024 11:30 Uhr Otterndorfer Schule: Konsequenzen nach rassistischen Gesängen

Nach ausländerfeindlichen Gesängen vor dem Schulzentrum in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) hat ein Bündnis von Behörden und Einrichtungen Gegenmaßnahmen beschlossen. Intern einigten sich die Schulleiter "auf ein konsequentes Vorgehen" gegen drei an der Tat beteiligten Schüler, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Darüber hinaus sollen die sozialen Medien und eine Veranstaltung in Otterndorf für ein klares Bekenntnis zur Vielfalt genutzt werden. Vor dem Schulzentrum von Otterndorf hatten Jugendliche am Dienstag nach Polizeiangaben rassistische Texte zur Melodie von "L' amour Toujours" gegrölt. Dabei sei mehrfach auch die von anderen Vorfällen bekannte Zeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" zu hören gewesen. Nach Otterndorf wurden laut Polizei im Landkreis Cuxhaven am Mittwoch zwei ähnlich gelagerte Vorfälle von Schulen aus Cadenberge und Hemmoor durch die Schulleitungen angezeigt. Dort müssen die Schüler ebenfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

