Stand: 24.03.2021 16:08 Uhr Otterndorfer Krankenhaus meldet Insolvenz an

Das Krankenhaus Land Hadeln in Otterndorf im Landkreis Cuxhaven hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb in der 94-Bettenklinik in Otterndorf bleibt nach Informationen des NDR in Niedersachsen erhalten. Die Gehälter der 280 Mitarbeiter seien durch die Eigen-Insolvenz zunächst gesichert. Das Amtsgericht Cuxhaven habe einen Sachwalter eingesetzt. Mit dem Insolvenzverfahren gewinnt die Klinik jetzt drei Monate Zeit, in denen auf Landesebene an Plänen gearbeitet werden kann, um das Otterndorfer Krankenhaus zu retten.

