Stand: 04.02.2021 12:48 Uhr Otterndorf: Betrunkener greift Bundespolizisten an

Am Bahnhof in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) hat am späten Mittwochabend ein 46-Jähriger einen Bundespolizisten attackiert. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Mann zuvor in einem Regionalzug Fahrgäste beleidigt. Als die Beamten ihn aus dem Zug holen wollte, rief er diverse rassistische Beleidigungen und stieß einem 27-jährigen Polizisten gegen die Brust. Eine Atemalkoholtest bei dem polizeibekannten Mann ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

