Ostfriesland: Starkregen führt zu Überschwemmungen Stand: 30.06.2021 07:16 Uhr Starke Regenfälle haben Dienstag in Ostfriesland zu Überschwemmungen geführt. Stellenweise fielen im Lauf des Nachmittags mehr als 100 Liter pro Quadratmeter, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Einsatzkräfte waren bis in die Nacht im Einsatz. Anwohner des Wittmunder Stadtteils Burhafe berichten, der Starkregen habe kurz nach 13 Uhr begonnen und lange Zeit nicht wieder aufgehört. Der Wittmunder Bürgermeister Rolf Claußen (parteilos) sagte, von Starkregen spreche man normalerweise ab 25 Litern pro Quadratmeter und Stunde, hier sei es die dreifache Menge gewesen.

Feuerwehr pumpt Keller aus

Zeitweise waren bis zu 200 Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis damit beschäftigt, Keller leer zu pumpen. Auch das Technische Hilfswerk war mit Hochleistungspumpen im Einsatz. Landwirte rückten mit ihren Gülletankern an, um Wasser weg zu bringen, dass von den Gräben nicht mehr aufgenommen werden konnte. Die Schäden am Inventar der überschwemmten Häuser dürfte immens sein. Überflutungen durch Starkregen wurden am Nachmittag auch aus anderen Gebieten im Nordwesten gemeldet, besonders aus Ganderkesee und Harpstedt im Landkreis Oldenburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.06.2021 | 06:30 Uhr