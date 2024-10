Ostfriesisches Krimi-Museum öffnet - mit bekannten Autoren Stand: 30.10.2024 12:12 Uhr In Norden eröffnet am Freitag das neue Krimi-Museum. In der Ausstellung können Besuchende interaktiv in Krimigeschichten eintauchen. Zur Eröffnung wird auch Autor Klaus-Peter Wolf erwartet.

Das Museum widmet sich auf 900 Quadratmetern Krimibuchautoren und ihren Geschichten aus der "Krimistadt", wie die Organisatoren die Stadt Norden (Ostfriesland) auch nennen. Darunter sind Autoren wie Klaus-Peter Wolf, Hans-Jörg Martin und Theodor J. Reisdorf. In dem Museum können Besuchende unter anderem persönliche Erinnerungsstücke der Autoren besichtigen und an interaktiven Stationen in deren Geschichten eintauchen. Ein Highlight sei es, die Originalkulissen besuchen zu können. Außerdem gibt es einen Kinosaal, in dem Interviews und exklusive Trailer gezeigt werden und der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Für Kinder gibt es den Bereich der "Nordsee-Detektive".

Das Museum ist zunächst für ein "Pre-Opening" vom 1. bis 3. November geöffnet. Bei der Eröffnung wird der bekannte Krimibuchautor Klaus- Peter Wolf erwartet. Er soll an diesem Tag Fragen der Besuchenden beantworten und darüber berichten, was ihn an der ostfriesischen Küste inspiriert hat.

Öffnungszeiten und Tickets

Am Eröffnungswochendende kann das Museum nur mit einer offiziellen Führung besucht werden. Danach wird es ab dem 15. November in den regulären Betrieb übergehen. Die Tickets für das "Pre-Opening" kosten für Erwachsene sechs Euro und für Kinder ab vier Jahren vier Euro und können vorab online gebucht oder vor Ort an der Museumskasse gekauft werden.

