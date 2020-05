Stand: 12.05.2020 12:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ostfriesische Inseln regeln Besuche individuell

Nach wochenlangem Stillstand kommt der Tourismus auf den Ostfriesischen Inseln langsam wieder in Gang. Seit Montag sind die Inseln für Gäste, die in Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder auf Campingplätzen übernachten, wieder geöffnet. Anders als auf dem Festland müssen die Urlauber allerdings mindestens eine Woche auf der jeweiligen Insel bleiben, so schreibt es die Landesregierung in ihrer neuen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vor. Gleichzeitig räumt die Landesregierung den Kommunen das Recht ein, selbst zu entscheiden, wer die Inseln betreten darf. Dadurch gelten auf den sieben Inseln unterschiedliche Regeln für Besucher.

Norderney: Besuch für mindestens eine Woche

Norderney hält sich strikt an die Vorgabe des Landes und erlaubt den Besuch nur, wenn die Gäste mindestens sieben Tage bleiben. In einem offenen Brief an die Inselbewohner und Gäste erläutert Bürgermeister Frank Ulrichs den Hintergrund dieser Regelung: "Aufgrund des epidemiologisch nicht unbedenklichen Wochenend- und Clubtourismus, der üblicherweise in dieser Zeit stattfindet, sowie der im Zweifel notwendigen Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten hat man sich für einen Mindestaufenthalt von einer Woche entschieden." Auch auf den Inseln Juist, Borkum, Spiekeroog und Wangerooge müssen die Gäste laut den jeweiligen Internetseiten mindestens eine Woche bleiben.

Langeoog und Baltrum erlauben kürzeren Urlaub

Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) macht dagegen von dem Selbstbestimmungsrecht der Insel Gebrauch. Gäste müssen nicht unbedingt eine Woche auf der Insel bleiben, sondern nur für diese Zeit ihr Domizil buchen - so wie es auch auf dem Festland die Regel ist. Schließlich gehe es darum, dass die Fluktuation eingeschränkt wird, sagte Horn. Wolle jemand nur drei Tage auf der Insel bleiben, müsse danach die Ferienwohnung vier Tage leer bleiben. Ebenso handhabt es auch die Insel Baltrum. Es gehe darum, den Fluss an Gästen zu reduzieren, sagte der stellvertretende Bürgermeister Uwe Friedrich im Gespräch mit NDR.de. Dieses Ziel werde erreicht, wenn eine Ferienwohnung innerhalb einer Woche nicht neu vermietet werde - auch wenn die Gäste schon früher abreisen.

Tagesgäste auf allen Inseln tabu

Eine Regel ist indes auf allen Inseln gleich: Obwohl von der Landesregierung ausdrücklich erlaubt, sollen zunächst keine Tagesgäste auf die Inseln kommen. Das haben die ostfriesischen Landkreise beschlossen. Langeoogs Bürgermeisterin Horn begründet das mit der hohen Fluktuation und damit, dass dadurch mögliche Infektionswege nicht nachvollzogen werden könnten. Außerdem denkt sie an die Regelungen für die Gastronomiebetriebe, die wegen der Abstandsregeln nur bis zu 50 Prozent ausgelastet sein dürfen. "Wie sollen wir denn am Ende 13.000 Menschen auf einmal versorgen", so Horn. Denn so viele Gäste hielten sich in der Hochsaison normalerweise an einem Tag auf Langeoog auf.

Besucher werden auf Fähren kontrolliert

Laut Horn wird auf den Fähren kontrolliert, dass nur berechtigte Besucher auf die Inseln kommen. Erst- und Zweitwohnungsbesitzer müssten sich ausweisen, Mieter von Ferienwohnungen müssten die Buchungsbestätigung vorlegen und wer seine Familie auf der Insel besucht, müsse die Verwandtschaft nachweisen. Alle Inseln gehen nach Angaben der Touristikgesellschaft Ostfriesische Inseln von einer guten Auslastung sowohl über Pfingsten wie auch im Sommer aus. Ab dem 25. Mai sollen auch Hotels nach Plänen der Landesregierung unter Einschränkungen wieder öffnen.

