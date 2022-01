Ostfriesische Inseln: Das Meer holt sich im Sturm den Sand Stand: 31.01.2022 11:47 Uhr Sturmtief "Nadia" hat am Wochenende auf den Ostfriesischen Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge möglicherweise Schäden an den Stränden angerichtet.

Sturmfluten rissen an mehreren Stellen tonnenweise Sand ins Meer. Allein auf Wangerooge soll es sich um rund 70.000 Kubikmeter handeln. Der Hauptbadestrand muss nun vor der Reisesaison mit Sand von Kipplastern aufgefüllt werden. Wie groß die Schäden auf den Inseln sind, ist derzeit nicht zu beziffern - zumal Wetterexperten in dieser Woche drei weitere Sturmfluten vorhersagen. An den Stränden von Wangerooge und Langeoog haben sich meterhohe Abbruchkanten gebildet. Für Spaziergänger sind diese Bereiche gefährlich.

Grundwasser auf Langeoog nicht gefährdet

Auf Langeoog ist diese senkrechte Abbruchkante etwa 500 Meter lang. Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) sagte, es bestehe keine Gefahr für die Insel. Das 2020 aufgespülte künstliche Sand-Depot auf Langeoog dient dazu, die Dünen am Pirolatal zu schützen, sagte Frank Thorenz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Die sogenannte Süßwasserlinse, das Grundwasservorkommen unterhalb der Insel, sei ebenfalls nicht gefährdet. Diese Süßwasserlinse versorgt die rund 1.000 Haushalte auf Langeoog mit Trinkwasser. Die Situation werde mit satellitengestützten Vermessungsgeräten und Drohnen aus der Luft ständig überwacht, hieß es. Auch hier müsse das Sandpolster bis zum Sommer aufgefüllt werden. Auf Spiekeroog schützt ebenfalls aufgespülter Sand die eigentlichen Randdünen vor dem Zeltplatz im Westen der Insel.

Havariekommando sichert in Seenot geratenen Frachter

Am Sonnabend war vor der ostfriesischen Küste ein 190 Meter langes Frachtschiff in Seenot geraten. Es drohte, an die Küste getrieben zu werden. Ein Notfallteam des Havariekommandos Cuxhaven seilte sich aus einem Hubschrauber auf das Schiff ab und sicherten es. Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, setzte das Schiff seine Fahrt in Richtung Dänemark fort.

