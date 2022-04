Osterwochenende: Großer Andrang auf Inselfähren erwartet Stand: 14.04.2022 17:50 Uhr Volle Autobahnen und ausgebuchte Fähren: Nach dem Andrang zu Ferienbeginn wird zu Ostern erneut mit vielen Urlauber an der niedersächsischen Küste und auf den Ostfriesischen Inseln gerechnet.

"Die stärksten Anreisetage sind Donnerstag und Karfreitag", sagte die Sprecherin der Reederei AG Ems in Emden, Corina Habben. Beim Autotransport von Emden oder dem niederländischen Eemshaven auf die Insel Borkum seien einige Fährverbindungen bereits ausgebucht. Habben rät daher, auf weniger gebuchte Verbindungen morgens oder am Abend auszuweichen. Die Insel sei schon recht voll, sagte Habben. Noch gebe es aber auch für Kurzentschlossene freie Unterkünfte auf Borkum.

Verdopplung der Fähren nach Norderney

Bereits am vergangenen Wochenende, als Nordrhein-Westfalen und weitere Bundesländer in die Ferien gestartet waren, hatte die Küste eine erste Anreisewelle erlebt. Es zeichne sich ab, dass die Inseln auch dieses Jahr vom Trend zum Urlaub in Deutschland profitierten, sagte Ralf Ackermann. Der Fahrdienstleiter teilte mit, dass die Reederei Norden-Frisia angesichts des Andrangs auf die Insel Norderney ihre Fährabfahrten verdoppelt.

Ersatz für Ausfall der Wangerooge-Fähre

Nach der Havarie der "MS Wangerooge" hat die Deutsche Bahn für den Fährverkehr einen Ersatz gefunden: Dort bringt neben der "MS Harlingerland" nun auch die "MS Jens Albrecht III" Gäste vom Festland auf die Insel Wangerooge und zurück. Die Bahn betreibt den Fährverkehr zwischen Harlesiel und Wangerooge. Fahrgäste, die noch für die "MS Wangerooge" gebucht hatten, seien mittlerweile umgebucht worden, sagte ein Bahnsprecher.

Volle Straßen auch am Karsamstag

Auch auf den Straßen dürfte es noch einmal voll werden: Nach Gründonnerstag rechnet der Automobilclub ADAC insbesondere am Karsamstag mit viel Verkehr. Angesichts des guten Wetters sei zu erwarten, dass sich auch einige Ausflügler spontan ins Auto setzen werden, sagte ADAC-Sprecherin Christine Rettig. Der Verband rät Autofahrerinnen und Autofahrern, bei Reisen zur Küste auf Randzeiten in den Morgen- oder Abendstunden auszuweichen. Insbesondere um den Emstunnel bei Leer und an Baustellen um Oldenburg und Bremen könne es zu Staus kommen, so Rettig.

