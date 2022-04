Osterurlauber drängen an die Küste - Schlangen an den Fähren Stand: 09.04.2022 15:34 Uhr Nach Niedersachsen haben in weiteren Bundesländern die Osterferien begonnen - das bedeutet Saisonstart an der Nordsee. Die Fährbetriebe setzen zusätzliche Fähren ein, dennoch gibt es Schlangen.

Zahlreiche Osterurlauberinnen und -urlauber sind am Sonnabend an die Küste und auf die Ostfriesischen Inseln gereist. Die Fährbetriebe in Ostfriesland hatten sich auf eine große Zahl Gäste eingestellt und deswegen teils zusätzliche Fährverbindungen eingeplant - dennoch war der Andrang so groß, dass sich etwa am Fährterminal für die Fähren nach Langeoog in Bensersiel lange Schlangen bildeten. "Für uns ist Ostern der Saisonstart", sagte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos). Vor dem Emstunnel bei Leer auf der Autobahn 31 staute sich der Anreiseverkehr Richtung Küste zeitweise auf acht Kilometern Länge, wie eine Polizeisprecherin sagte.

VIDEO: Ruderschaden: Wangerooge-Fähre muss wochenlang in die Werft (04.04.2022) (2 Min)

Wangerooge fehlt ein Schiff im Fährverkehr

Einschränkungen im Fährverkehr müssen Reisende in Kauf nehmen, die nach Wangerooge wollen. Nachdem die Fähre "Wangerooge" vergangene Woche vor der Hafeneinfahrt der Insel auf Grund gelaufen war und repariert werden muss, steht für den Fährverkehr vorerst nur ein Schiff zur Verfügung. An Bord aller Fähren gilt nach wie vor Maskenpflicht.

Langeoogs Bürgermeisterin appelliert: Maske tragen

Auch wenn die Maske vielerorts nicht mehr vorgeschrieben ist, appellierte Langeoogs Bürgermeisterin Horn an Gäste und Einheimische, weiter freiwillig Mund-Nasen-Masken zu tragen, etwa an Orten, wo Abstände nur schwer eingehalten werden können wie im Einzelhandel. Horn verwies auf ein aktuell hohes Infektionsgeschehen im Landkreis Wittmund und auf der Insel. Mit 3.159,4 hatte der Kreis am Freitag bundesweit die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz.

Tourismusverband empfiehlt das Hinterland

Die Reiselust vieler, besonders auf einen Kurzurlaub über die Ostertage an der Küste, ist nach Angaben der Tourismusverbände groß. "Wir verzeichnen über die Osterferien eine starke Nachfrage nach Urlaubsangeboten und dies trotz der momentanen ungünstigen Wetterlage. Die Quartiere an der Küste sind zu 90 Prozent bereits ausgebucht", sagte die Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft Die Nordsee GmbH, Sonja Janßen. "Daher empfehlen wir den Gästen auch, vermehrt die interessanten Urlaubsorte im Hinterland zu besuchen."

Bis zu 30 Prozent Aufschlag im Restaurant

Der Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen (Dehoga) merkt an, dass im Verhältnis zur Zeit vor Corona die Nachfrage geringer sei. Vor allem kurzentschlossene Urlauberinnen und Urlauber würden fehlen, sagte Vizepräsidentin Birgit Kolb-Binder. Aufgrund von Inflation, Ukraine-Krieg und Pandemie seien viele noch unsicher. Angesichts hoher Treibstoffkosten und gestiegener Gas- und Stromkosten haben einige Reedereien und auch Vermieterinnen und Vermieter nach Informationen von NDR Niedersachsen ihre Preise angehoben. Einen deutlichen Aufschlag von bis zu 30 Prozent erwartet Kolb-Binder nach eigenen Angaben im Gastronomie-Bereich. Grund seien gestiegene Lebensmittelpreise sowie Personalmangel. Nicht jedes Restaurant werde öffnen können, hieß es.

