Stand: 23.12.2022 09:34 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Restaurant nach Pfefferspray-Attacke geräumt

In einem Restaurant in Osterholz-Scharmbeck sind am Donnerstagabend größere Mengen Pfefferspray versprüht worden. Die Hintergründe sind nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die meisten Gäste den betroffenen Bereich bereits verlassen. Rund 20 Personen bekamen etwas von dem Pfefferspray ab. Zwei der Betroffenen wurden ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr das Restaurant nochmals kontrolliert hatte und keine Gefährdung mehr feststellen konnte, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

