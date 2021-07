Stand: 21.07.2021 09:07 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Polizei zerschlägt Drogenhändler-Ring

In einer gemeinsamen Aktion haben die Polizei in Osterholz-Scharmbeck und die Staatsanwaltschaften in Verden und Stade einen Drogenhändler-Ring zerschlagen. Bei den insgesamt zehn Männern zwischen 18 und 43 Jahren in Osterholz-Scharmbeck und in Ritterhude fanden die Beamten Marihuana und Kokain. Zudem beschlagnahmten sie umfangreiches Beweismaterial. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die sichergestellten Beweise ausgewertet seien, sagte eine Polizeisprecherin. Insgesamt 30 Beamte waren an dem Großeinsatz gegen die mutmaßlichen Rauschgift-Händler beteiligt. Die meisten Verdächtigen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaften in Verden und Stade ermitteln weiter gegen alle Beteiligten. Die Menge von neun Kilogramm Rauschgift sei sehr groß, sagte die Sprecherin. Nur in Schiffen seien bislang deutlich mehr Drogen auf einen Schlag gefunden worden.

