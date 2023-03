Stand: 16.03.2023 17:40 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Halle mit Fahrzeugen brennt komplett aus

Ein Brand hat eine Halle voller Traktoren, Autos und Geräte in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) komplett zerstört. Menschen oder Tiere wurden laut Polizei durch das Feuer am frühen Donnerstagmorgen nicht verletzt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben jedoch stundenlang mit den anspruchsvollen Löscharbeiten beschäftigt. Demnach waren unter anderem immer wieder kleinere Gasflaschen explodiert. Zudem stürzten während des Einsatzes Teile der Dachkonstruktion zusammen und behinderten die laufende Kühlung eines Erdgastankes. Weil es an Löschwasser fehlte, transportierten Landwirte dieses in Güllefässern. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.03.2023 | 09:30 Uhr