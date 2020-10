Stand: 05.10.2020 15:00 Uhr Osterfeuer im Oktober lösen Feuerwehreinsätze aus

Die am Wochenende im Landkreis Leer nachgeholten Osterfeuer haben zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr geführt. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde die Feuerwehr unter anderem alarmiert, weil besorgte Passanten zum Teil nur einen Feuerschein gesehen hatten und ihn nicht zuordnen konnten. In Wymeer und in Jübberde habe der Qualm so gewirkt, als ob Gebäude brannten. Allerdings musste die Feuerwehr in Langholt und in Collinghorst auch aus anderen Gründen eingreifen. Dort sei mehr Sperrmüll als alte Sträucher verbrannt worden, heißt es. In einem anderen Fall habe das Feuer unbeaufsichtigt direkt neben einem Maisfeld gebrannt. Wegen der Corona-Pandemie waren die traditionellen Osterfeuer im Frühjahr verboten worden.

