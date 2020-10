Stand: 24.10.2020 17:00 Uhr Osterfeuer im Oktober in Aurich und Wittmund

In den Landkreisen Aurich und Wittmund wurden am Sonnabend die im Frühjahr ausgefallenen Osterfeuer nachgeholt. Bis 17 Uhr wurden die liegengebliebenen Haufen abgebrannt. Allein im Landkreis Aurich waren mehr als 1.000 Osterfeuer angemeldet. Nach den Maßgaben der Corona-Verordnung durften jeweils nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen. An den Feuern gab es auch Kritik: Die Auricher Ortsgruppe der Grünen befürchtet, dass viele den Termin nutzten, um Gartenabfälle zu verbrennen. Außerdem seien die zu Ostern vorbereiteten Feuerstellen mittlerweile Winterquartier zahlreicher Tiere geworden, die sich vor den Flammen kaum retten könnten. Die Kreistagsfraktion der Grünen rief die Gerichte an - doch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschied, dass die Feuer brennen dürfen.

Weitere Informationen OVG hat entschieden: Feuer frei im Landkreis Aurich Die Grünen im Auricher Kreistag hatten zuvor naturschutzrechtliche Bedenken angemeldet. Doch das Gericht lehnte ab. (23.10.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

VIDEO: Im Landkreis Aurich brennen die Osterfeuer im Herbst (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.10.2020 | 08:00 Uhr