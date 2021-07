Ordensname sorgt bei Fahrkartenkontrolle für Probleme Stand: 08.07.2021 13:26 Uhr Ein Klosterbruder hat Probleme bei der Fahrkartenkontrolle bekommen, weil auf dem Bahnticket sein Ordensname stand. Erst als andere Behörden sich einschalteten, lenkte die Nordwestbahn ein.

Nach Angaben eines Sprechers bedauert der Verkehrsbetrieb mit Sitz in Osnabrück den Vorfall. Auf einer Fahrt von Wilhelmshaven nach Hamburg hatte eine Schaffnerin die Gültigkeit der Fahrkarte mit dem Ordensnamen "Bruder Franziskus" infrage gestellt. Als Angehöriger des ökumenischen Rogate-Klosters in Berlin führe er den Namen mit behördlicher Genehmigung, sagte Bruder Franziskus der Katholischen Nachrichten-Agentur. Er sei auch in seinen Ausweispapieren aufgeführt. "Auch die Bahncard weist den Ordensnamen aus, und ich hatte auf Zugfahrten nie Probleme."

Ordensbruder beschwert sich

An diesem Tag jedoch habe sich die Schaffnerin nicht auf seine Argumente einlassen wollen und sei laut geworden. "Es war sehr unangenehm", so Bruder Franziskus. Nach einer längeren Diskussion sei sie schließlich wortlos weitergegangen. Auf eine schriftliche Beschwerde hin teilte die Nordwestbahn dem Kirchenmann unter Berufung auf die Bundespolizei zunächst mit, dass bei der Kontrolle der Fahrscheine nur der bürgerliche Name auf der Vorderseite des Ausweises relevant sei.

Nordwestbahn erkennt Gültigkeit nachträglich an

Daraufhin wandte sich Bruder Franziskus an das Einwohnermeldeamt Wilhelmshaven, das Landesinnenministerium und die Bundespolizei. Die Behörden nahmen Kontakt zur Nordwestbahn auf, woraufhin diese schließlich nachträglich die Gültigkeit anerkannte und um Entschuldigung bat. Ihm sei wichtig, dass religiöse Traditionen nicht in Vergessenheit gerieten, so Bruder Franziskus. Einen Ordensnamen trage man nicht aus Eitelkeit, "sondern er soll einen an den eigenen Auftrag erinnern". Beim Eintritt in viele Ordensgemeinschaften tritt er an die Stelle des bürgerlichen Namens. Die Umbenennung gilt als Symbol der Erneuerung.

