Stand: 20.11.2023 21:18 Uhr "Orange Day"-Wanderbank steht im Bürgeramt Wilhelmshaven

Mit einer Bank soll im Bürgeramt Wilhelmshaven auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden. Die orangefarbene Bank hat der Landfrauenverband Friesland-Wilhelmshaven vor einem Jahr anlässlich des "Orange Day" auf die Reise geschickt. In den vergangenen zwölf Monaten wanderte sie zu verschiedenen Orten und sollte Passanten für das Thema sensibilisieren. Seit Montag steht die "Orange Day"-Bank nun im Bürgeramt. Heike Langediers, Vorsitzende des Landfrauenvereins Friesland-Wilhelmshaven, übergab sie an Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos). Die Bank steht in der ersten Etage im Wartebereich der Behörde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min