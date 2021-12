Stand: 17.12.2021 09:25 Uhr Omikron in Umlauf? Grundschule Abbehausen geschlossen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch hat vorsorglich die Grundschule in Abbehausen bis auf Weiteres geschlossen. An der Schule hatte es mehrere Corona-Fälle gegeben und bei einer getesteten Kontaktperson aus dem Schul-Umfeld wurde die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Für die aktuellen Corona-Fälle an der Schule steht nach Angaben des Gesundheitsamts die Bestimmung der Virus-Variante noch aus. Das Gesundheitsamt bittet Eltern, wenn möglich, ihre Kinder auch an anderen Schulen in der kommenden Woche zu Hause zu lassen. Kontaktpersonen von bestätigten Omikron-Fällen müssen in Quarantäne - auch vollständig geimpfte und geboosterte Personen.

Weitere Informationen Landesamt: Omikron-Ausbreitung lässt sich nicht verhindern Bisher sind dem Landesgesundheitsamt 25 Omikron-Fälle aus mehreren Regionen des Landes bekannt. Neue Fälle im Norden. (17.12.2021) mehr

