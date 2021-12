Stand: 23.12.2021 08:22 Uhr Omikron-Verdacht: Schulklasse in Westerstede in Quarantäne

Kurz vor Weihnachten muss eine ganze Schulklasse in Westerstede im Landkreis Ammerland in 14-tägige Quarantäne. Grund ist ein Omikron-Verdacht bei einer Schülerin. Das genaue Ergebnis wird in einigen Tagen erwartet. Die Mutter der Schülerin wurde bereits positiv auf die Omikron-Variante getestet und befindet sich ebenfalls in Quarantäne. Insgesamt sind aktuell 14 Menschen im Ammerland mit der Omikron-Variante infiziert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.12.2021 | 07:30 Uhr