Stand: 28.02.2024 16:15 Uhr Olympia Schreibmaschinen-Museum ab März wieder geöffnet

Das Olympia-Museum in Roffhausen (Landkreis Friesland) steht ab März wieder Besucherinnnen und Besuchern offen. Das hat der Vorsitzende des Fördervereins, Peter Homfeldt, mitgeteilt. Mit ihm können Termine vereinbart werden, zu denen er Führungen für Gruppen zusammenstellt. Im Olympia-Museum sind Schreib- und Rechenmaschinen aus insgesamt 90 Jahren zu sehen. Einzelne Schreibmaschinen können auch ausprobiert werden. Darunter eine Mignon von 1903: Sie wurde noch beim Mutterkonzern von Olympia, der AEG in Berlin, hergestellt. Das Olympia-Werk in Roffhausen entwickelte sich nach seiner Gründung im Jahr 1946 zu einem der größten Arbeitgeber in Wilhelmshaven und Friesland. Ende der 60er-Jahre hatte der Betrieb rund 12.000 Mitarbeitende. Ab 1980 sei dann aber der Niedergang des Standortes und der gesamten Büroindustrie gekommen, so Homfeldt. Grund sei die Entwickung des Mikroprozessors. 1992 wurde das Olympia-Werk in Roffhausen geschlossen.

