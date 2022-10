Stand: 16.10.2022 18:33 Uhr Oldtimer gerät auf A29 in Brand - Verletzte bei Folgeunfall

Auf der A29 bei Rastede (Landkreis Ammerland) ist am Sonntag ein Oldtimer in Brand geraten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Fahrer konnte den Wagen noch rechtzeitig zwischen Hahn-Lehmden und Jaderberg auf dem Pannenstreifen abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven gesperrt werden. Im entstandenen Stau kam es zu einem Auffahrunfall: Ein 53-Jähriger fuhr im Stauende gegen ein Auto und schob dieses gegen zwei weitere Wagen. Der Mann wurde schwer verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.

