Oldenburg: Oberbürgermeister ruft zum Energiesparen auf Stand: 08.07.2022 10:49 Uhr Angesichts der Energiekrise hat Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann Sparmaßnahmen für Verwaltung, Wirtschaft und private Haushalte ins Spiel gebracht. Am Montag soll beraten werden.

"Es gibt durchaus ein Potenzial, das mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen schnell genutzt werden könnte", sagte SPD-Politiker Krogmann der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" am Freitag. Eine Projektgruppe befasse sich mit den Einsparpotenzialen bei städtischen Gebäuden. Der Energiebedarf können in vielen Fällen zwischen 10 und 20 Prozent gesenkt werden. "Jede einzelne Maßnahme möge klein wirken, doch in der Summe "können wir gemeinsam eine größere Wirkung entfalten", so der Politiker weiter. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht werde, helfe, die Gasspeicher zu füllen.

VIDEO: Sorge vor Gas-Stopp Thema im Landtag (30.06.2022) (2 Min)

Sparen, um die Versorgung im Winter zu sichern

Insgesamt 30 Sparvorschläge will die Verwaltungsspitze am Montag beraten. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Maßnahmenpaket auch unangenehme Dinge enthält", sagt Krogmann. Es solle zwar niemand frieren, doch wenn etwa die Reduzierung um ein Grad Raumtemperatur sechs Prozent Energie einspart, dann sollte man auch das ausnutzen. So könnten die Temperaturen auf den rechtlich zulässigen Mindestwert herunterfahren werden. "Alle müssen den Ernst der Lage begreifen. Jede Kilowattstunde, die wir heute nicht verfeuern, trägt dazu bei, unsere Versorgung in diesem und im nächsten Winter zu sichern."

Weitere Informationen Gasspeicher in Deutschland: So hoch ist der Füllstand Der Krieg hat den Gasfluss ins Stocken gebracht. Daten zeigen, wie viel Gas noch von Osten kommt und wie voll die Gasspeicher sind. mehr

Schließen einige Schwimmbäder in den Sommerferien?

In der Verwaltung, in den Schulen und den öffentlichen Gebäuden ließen sich dem Oberbürgermeister zufolge 10 bis 15 Prozent Energie sparen. Denkbar sei auch, die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude außer Betrieb zu nehmen, Ampelanlagen nach 22 Uhr abzuschalten oder die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Außerdem werde geprüft, ein bis zwei Schwimmbäder in den Sommerferien bis Ende August zu schließen.

Schulen beim Gas-Verbrauch auf Platz eins

Krogmann zufolge beträgt der Erdgasverbrauch der städtischen Liegenschaften rund 41 Millionen Kilowattstunden im Jahr, ihr Stromverbrauch liegt bei rund 12 Millionen Kilowattstunden. Sowohl beim Gas- als auch beim Stromverbrauch rangierten die Schulen an erster Stelle, sie verbrauchten 67 Prozent des gesamten Erdgasbedarfs und 50 Prozent des Strombedarfs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 08.07.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energienetze