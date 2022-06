Oldenburger schwimmt gegen Plastikmüll im Meer an Stand: 28.06.2022 16:22 Uhr Frank Feldhus aus Oldenburg will auf den Plastikmüll in den Meeren aufmerksam machen. Um sich Gehör zu verschaffen, schwimmt der 62-Jährige alle Ostfriesischen Inseln an - 68 Kilometer in einer Woche.

Für diese Aktion hat der Physiotherapeut und Leistungssportler aus Oldenburg die vergangenen Monate im Schwimmbad trainiert. Am Montag ist er dann gestartet: Die erste Strecke von der Leybucht in Ostfriesland nach Borkum war rund 20 Kilometer lang. Der 62-Jährige hat sie gemeistert - in vier Stunden und zehn Minuten.

Besonders herausfordernd: Gezeiten im Wattenmeer

Die erste Strecke war zugleich die längste. Feldhus wählte sie gleich zu Beginn, um genügend Kraftreserven zu haben. Danach wird sein Körper jeden Tag ein bisschen müder, weil ihm die Regenerationszeit fehlt. Besonders herausfordernd für den Schwimmer sind die Gezeiten im Wattenmeer.

68 Kilometer schwimmend durch die Nordsee

Die zweite Etappe führte Feldhus am Dienstag von Juist nach Norddeich. Am Mittwoch will der 62-Jährige von Norderney nach Norddeich schwimmen. Am Ende der Woche will Feldhus 68 Kilometer durch die Nordsee geschwommen sein - im Dienste des Umweltschutzes. Begleitet wird er bei der Aktion von einem Kajakfahrer.

