Stand: 14.08.2019 10:05 Uhr

Oldenburger bricht mit Greta zu Atlantik-Trip auf

Der Oldenburger Profi-Segler Boris Herrmann will am Nachmittag im südenglischen Plymouth mit der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg zu einer Reise über den Atlantik aufbrechen. Die Überfahrt mit der komplett emissionsfreien Jacht "Malizia II" soll rund zwei Wochen dauern. Mit an Bord sind auch Thunbergs Vater Svante und ein Filmemacher, der eine Dokumentation über den Trip plant. Die 16-jährige Thunberg will im September am UN-Klimagipfel mit vielen Staats- und Regierungschefs in New York teilnehmen.

Mit dem Segelboot zur UN-Klimakonferenz Hamburg Journal - 08.08.2019 19:30 Uhr Umweltaktivistin Greta Thunberg will zur UN-Klimakonferenz nach New York - aus ökologischen Gründen per Segelboot. Die 16-Jährige begleitet dazu den Profi-Segler Boris Herrmann aus Hamburg.







3,1 bei 29 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umweltfreundliche Alternative zu Flugreise

Herrmann hatte Thunberg im März auf einer "Fridays for Future"- Demonstration in seiner Wahlheimat Hamburg kennengelernt und ihr angeboten, sie nach New York zu bringen. Die junge Schwedin lehnt es ab zu fliegen, weil Flugzeuge immense Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen ausstoßen. Deshalb hatte sie schon länger nach einer klimaschonenderen Alternative für die Reise nach Amerika Ausschau gehalten.

Videos 02:50 Hamburg Journal 3 Fragen an Greta Thunbergs Skipper Hamburg Journal Der Oldenburger Skipper Boris Herrmann bringt Greta Thunberg mit einer schadstoffarmen Jacht zum UN-Klimagipfel nach New York. So beantwortet er die wichtigsten Fragen zu dem Abenteuer. (08.08.2019) Video (02:50 min)

Greta erwartet wenig Komfort

Das Boot ist mit Solarpaneelen und Unterwasserturbinen ausgestattet, mit denen die für Navigation und Kommunikation erforderliche Energie erzeugt wird. Komfort gibt es dagegen kaum an Bord der für Hochseerennen ausgestatteten "Malizia II": Unter Deck ist gerade genug Platz für zwei Rohrkojen. "Allzu bequem wird das nicht", sagte Herrmann NDR 1 Niedersachsen. Da es für Greta die erste Segeltour ihres Lebens sei, wolle man aber nicht so aufs Tempo drücken, so der Segler.

"Fridays for Future" begann vor einem Jahr

Der Start der Reise fällt fast genau auf den Jahrestag des Beginns von Thunbergs Aktivitäten: Am 20. August 2018 hatte sich die damals 15-Jährige vor den Stockholmer Reichstag gesetzt, um eine ehrgeizigere Klimaschutzpolitik Schwedens sowie das Einhalten der Pariser Klimaziele einzufordern. Daraus entwickelte sich die internationale Klimaschutzbewegung "Fridays for Future".

Trainingsfahrt für die Segelprofis

Für Hermann und seinen Kollegen Pierre Casiraghi - dem Sohn von Monacos Prinzessin Caroline - ist der Trip dagegen eine Trainingsfahrt. Die beiden wollen Ende kommenden Jahres bei einer Regatta in weniger als 80 Tagen die Welt umrunden. Der 38-jährige Oldenburger hat das Segeln auf dem Bornhorster See in seiner Heimatstadt und auf dem Zwischenahner Meer gelernt.

Weitere Informationen "Keine komfortable Reise für Greta Thunberg" Der Oldenburger Boris Herrmann segelt Greta Thunberg zur UN-Klimakonferenz nach New York. Die 16-jährige Schwedin möchte umweltfreundlich reisen - und nimmt dafür Risiken in Kauf. (08.08.2019) mehr Oldenburger bringt Greta Thunberg nach New York Der Oldenburger Rennsegler Boris Herrmann bekommt einen besonderen Gast: Klima-Aktivistin Greta Thunberg soll mit ihm auf seiner Hochsee-Rennsegeljacht zum UN-Klimagipfel reisen. (30.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2019 | 08:00 Uhr