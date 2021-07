Stand: 01.07.2021 11:31 Uhr Oldenburger Münsterland wirbt für freie Ausbildungsplätze

Das Oldenburger Münsterland meldet viele freie Stellen auf dem Ausbildungsmarkt. Der Fachkräftebedarf in der Region sei groß und biete viele interessante und innovative Jobs, sagt Tina Heliosch, Leiterin der Agentur für Arbeit Vechta. Für alle, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle seien, biete die Berufsberatung in den kommenden Wochen diverse Veranstaltungen und Aktionen an.

