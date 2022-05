Stand: 06.05.2022 07:30 Uhr Oldenburger Land: Krankenhäuser finden zurück zu alter Stärke

Die katholischen Krankenhäuser im Oldenburger Land sind nach den Hochphasen der Corona-Pandemie wieder voll leistungsfähig. Das sagte der stellvertretende Direktor des Landes-Caritasverbandes für Oldenburg, Martin Pohlmann, bei einem Besuch in den katholischen Kliniken Brake, Damme und Wildeshausen. Gleichwohl habe die Pandemie bei Pflegekräften tiefe Spuren hinterlassen. Pflegekräfte, die an Covid erkrankten, seien teilweise bis heute noch nicht wieder im Dienst, berichtete die Pflegedienstleiterin im Krankenhaus Johanneum Wildeshausen. Andere seien "noch nicht wieder so fit wie vorher" oder hätten einen Antrag gestellt, ihre Arbeitszeit zu reduzieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus