Stand: 18.06.2021 08:30 Uhr Oldenburger Hafen: Gefahrguteinsatz wegen unbekannten Stoffs

Am frühen Freitagmorgen ist es im Frachtzentrum am Oldenburger Hafen zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gekommen. Beim Beladen eines Lkw war zwei Arbeitern plötzlich schlecht geworden, wie die Polizei bestätigte. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zurzeit ist noch nicht bekannt, welcher Stoff dort möglicherweise ausgetreten ist. Der Einsatz der Feuerwehr dauert an.

