Oldenburger Ermittler schalten weltgrößten Darknet-Markt ab Stand: 12.01.2021 11:53 Uhr Gemeinsam mit Kollegen aus Koblenz haben Ermittler aus Oldenburg den "vermutlich größten illegalen Marktplatz im Darknet" namens DarkMarket geschlossen und die Server abgeschaltet.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Betreiber festgenommen. In der Republik Moldau und der Ukraine seien mehr als 20 Server beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Ermittler wurde auf dem illegalen Markplatz vor allem mit Drogen, aber auch mit Falschgeld, gestohlenen Kreditkartendaten, anonymen SIM-Karten und Schadsoftware gehandelt. Er habe eine halbe Million Nutzer gehabt und Geschäfte in Kryptowährungen abgewickelt, die einem Wert von 140 Millionen Euro entsprochen hätten.

Kooperation mit ausländischen Behörden

Die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg habe unter Leitung der Landeszentralstelle Cybercrime in Koblenz monatelang intensiv ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg weiter mit. Kooperiert habe sie mit Behörden in den USA, Australien, Großbritannien, Dänemark, der Schweiz, der Ukraine und der Republik Moldau. Europol habe die Koordination übernommen. Bei dem Festgenommenen, der verdächtigt wird, Betreiber des illegalen Markplatzes gewesen zu sein, handelt es sich um einen 34-jährigen Australier. Er war am Wochenende an der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

