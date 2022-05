Stand: 31.05.2022 08:31 Uhr Oldenburg will Verkehr in der Innenstadt entzerren

Die Stadt Oldenburg will den Verkehr in der Innenstadt bis 2030 entzerren und klimafreundlicher gestalten. Dazu soll unter anderem ein neues Parkkonzept, eigene Fahrradstraßen und eine Busspur am Wallring entstehen. Bürger sollen auch eigene Ideen vorbringen können. In den kommenden Jahren sollen die Ideen dann sukzessive umgesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.05.2022 | 07:30 Uhr

