Stand: 12.10.2020 13:30 Uhr Oldenburg verlängert Freizeitpark-Spaß um eine Woche

Der Freizeitpark "La Ola" neben der Weser-Ems-Halle in Oldenburg wird doch nur um eine Woche verlängert. Das haben die Veranstalter am Montag entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zunächst waren zwei Wochen im Gespräch, das lasse sich allerdings organisatorisch nicht umsetzen, so die Veranstalter. Mehr als 50.000 Menschen haben den Markt in den vergangenen vier Wochen jeweils von Donnerstag bis Sonntag besucht. Mit dem Freizeitpark haben sich die Schausteller nach dem wegen der Corona-Pandemie abgesagten Kramermarkt ein bisschen Luft in der Krise verschafft.

