Stand: 15.03.2021 10:22 Uhr Oldenburg testet Boden-Aschenbecher

Die Stadt Oldenburg will gegen achtlos weggeworfene Zigarettenreste vorgehen. An einer Bushaltestelle in der Innenstadt sind seit kurzem fünf sogenannte Boden-Aschenbecher in die Pflasterung eingebaut, wie die Stadt mitteilte. "Raucherinnen und Raucher können dort ihre Glimmstängel durch einen Gitterrost in einen Auffangbehälter fallen lassen, der regelmäßig von uns entleert wird", sagte der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, Volker Schneider-Kühn. Die Behälter haben eine Größe von 40 mal 40 Zentimetern und sollen einmal pro Woche geleert werden. Nach Angaben der Stadt gibt es solche Boden-Aschenbecher seit vielen Jahren in den Benelux-Ländern. Wenn der Modellversuch in Oldenburg positiv läuft und Zigaretten im Kippen-Gully statt auf dem Boden landen, will die Stadt weitere Boden-Aschenbecher im Stadtgebiet einbauen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.03.2021 | 14:00 Uhr